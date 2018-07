Federação de voleibol aceita Guimarães na I Divisão

Mário Aleixo - RTP Comentários 03 Jul, 2018, 08:03 / atualizado em 03 Jul, 2018, 08:03 | Outras Modalidades

"O Vitória viu validada a sua inscrição na I Divisão nacional de voleibol para a época 2018/19", lê-se na nota publicada.



O clube terminou a época anterior na 13.ª e última posição do principal campeonato luso de voleibol, descendo à II Divisão, mas o presidente vitoriano, Júlio Mendes, confirmou, em 2 de junho, depois de uma assembleia geral, a apresentação de uma candidatura para manter os vimaranenses no escalão principal, com base na regulamentação da candidatura à participação direta na I Divisão.



Esse documento, aprovado em 19 de abril de 2017, indica que a I Divisão tem 12 equipas, mas pode ter um número "alargado até ao máximo de 14 equipas por candidatura direta".



Para ver a candidatura aceite, os vimaranenses cumpriram a condição, descrita no regulamento, de reunir um grupo em que "a soma da pontuação de oito dos seus jogadores atinja, no mínimo, 100", segundo critérios ligados à presença nas seleções, quer jovens, quer seniores.



"O Vitória apresentou uma candidatura por forma a manter-se no escalão maior da modalidade, assegurando, conforme exigência regulamentar, que o seu plantel seja formado por jogadores que apresentem a soma de 100 pontos nos critérios daquele órgão federativo", afirma o clube vimaranense.



O campeonato vai ter assim 14 equipas na próxima época, registando um alargamento pelo segundo ano consecutivo - o Sporting, atual campeão nacional, utilizou o mecanismo na época passada, na qual reativou a modalidade.