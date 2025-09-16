Federação inova com Circuito Nacional de Vela em Águas Interiores

“Este evento marca o arranque de um novo ciclo da vela portuguesa, iniciando um modelo competitivo que procura descentralizar a modalidade, aproximar a náutica das comunidades do interior e valorizar o papel das estações náuticas como polos de desenvolvimento desportivo, económico e turístico, com destaque nesta etapa para a Estação Náutica de Ponte de Sor”, explicou o presidente da Federação Portuguesa de Vela (FPV), António Barros.



Em declarações à Lusa, o dirigente revelou que os olímpicos Diogo Costa e Carolina João, quintos nos Jogos Olímpicos Paris2024, são dois dos participantes no evento, que vai ter cinco etapas e decorre até ao verão, sendo certo que o Alqueva e o Douro receberão duas das provas.



“O Centro Náutico da unidade hoteleira AP Lago Montargil vai ser a base da primeira competição, que será disputada num formato dinâmico, com regatas curtas que asseguram uma elevada competitividade, entre fases de qualificação, eliminatórias e finais. As 18 tripulações inscritas estarão em rotação pelos seis barcos da organização, num espetáculo desportivo acessível ao público a partir das margens da albufeira”, elucidou António Barros.



A federação pretende igualmente levar ao interior de Portugal outras vertentes da vela, nomeadamente a adaptada, para pessoas portadoras de deficiência, bem como escolas de aprendizagem da modalidade.



O Circuito Nacional de Vela em Águas Interiores é organizado pela FPV, em colaboração com o Fórum Oceano, as Estações Náuticas e, no caso da primeira etapa, em parceria também com a Câmara Municipal de Ponte de Sor.