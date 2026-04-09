Federação Mundial de Badminton propõe novo formato de três sets de 15 pontos

Segundo a recomendação da federação internacional, o novo formato deverá substituir o atual modelo de três parciais de 21 pontos, pelo que foi aberta uma consulta pública aos adeptos, que podem submeter a sua opinião através do sítio oficial da BWF na internet até ao próximo dia 15 de abril.



A entidade máxima do badminton justifica a proposta com a necessidade de corresponder às expectativas do público e das transmissões televisivas.



Além do fator comercial, a BWF sublinha que a redução da pontuação diminuirá o desgaste físico dos jogadores e o risco de lesões, permitindo carreiras mais longas.



Segundo a federação, o sistema de três parciais de 15 pontos oferece “uma base sólida e sustentável para o futuro do desporto” e “reflete um compromisso de longo prazo com a inovação e o bem-estar dos jogadores”.



Para a BWF, esta não seria "uma mudança drástica, mas uma modificação gradual" que traria "benefícios significativos para jogadores, fãs, árbitros e organizadores de eventos".



Os organizadores argumentam ainda que a mudança tornará os encontros "mais emocionantes e competitivos", uma vez que parciais mais curtos geram mais situações de equilíbrio no marcador.



O organismo considera ainda que a alteração facilitará também o cumprimento dos horários e da organização dos torneios.



Antes de avançar para esta recomendação, a BWF ponderou outras alternativas, como a manutenção do sistema em vigor ou a introdução de partidas disputadas à melhor de cinco sets de 11 pontos.