Federação Mundial de Ginástica levanta todas as restrições aos atletas russos e bielorrussos

Após a invasão da Ucrânia pela Rússia, os atletas de ambos os países foram banidos em março de 2022, mas tinham sido autorizados a competir como participantes neutros a partir do final de 2024.



A ginástica não é o único desporto a flexibilizar as suas restrições recentemente. A Federação Mundial de Desportos Aquáticos terminou as suas diretrizes de neutralidade em abril, permitindo que nadadores seniores russos e bielorrussos usassem as suas cores nacionais e ouvissem os seus hinos, e a United World Wrestling reintegrou totalmente ambas as nações em todas as categorias etárias na semana passada.



A revogação aplica-se a todas as cinco disciplinas regidas pela World Gymnastics, incluindo ginástica artística, rítmica, acrobática e aeróbica, para além do trampolim. A Rússia tem sido tradicionalmente um país forte na ginástica, tendo conquistado duas medalhas de ouro e 10 medalhas no total nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, competindo sob a bandeira do Comité Olímpico Russo, antes de ser banida dos Jogos de Paris 2024.



A World Gymnastics não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

