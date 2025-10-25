Femke Bol e Duplantis são os melhores Atletas Europeus do Ano

Esta foi a terceira vez que tanto Femke Bol como Armand Duplantis foram considerados os melhores atletas europeus do ano, um feito anteriormente alcançado apenas pelo fundista britânico Mo Farah.



Femke Bol já tinha conquistado este prémio em 2022 e 2023, enquanto Duplantis partilhou o prémio masculino com o norueguês Jakob Ingebrigtsen em 2022, antes de vencer sozinho em 2024.



A holandesa terminou a temporada a defender o seu título dos 400 metros barreiras no Mundial de Tóquio, com um registo de 51,54 segundos, enquanto Duplantis alcançou o seu quarto recorde mundial em 2025, com 6,30 metros, e o 14.º da carreira, na capital japonesa, onde conquistou o seu terceiro título mundial de salto com vara.



"Tanto Femke como Armand redefiniram as suas disciplinas, e foi um privilégio vê-los ganhar o ouro nas suas respetivas provas no Campeonato Mundial de Atletismo em Tóquio. Ser coroado 'Atleta Europeu do Ano' uma vez é um feito notável, mas ganhar este prémio três vezes é um feito verdadeiramente histórico", disse o presidente do organismo, Dobromir Karamarinov.