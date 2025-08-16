Femke Bol `imperial` na Silésia, Duplantis e Kipyegon sem recordes

Na reunião de Chorzow, do circuito da Liga Diamante, a queniana Faith Kipyegon também não se superou, falhando o recorde do mundo dos 3.000 metros por cerca de um segundo.



A um mês dos Mundiais em Tóquio, Femke Bol está em momento de forma fulgurante e hoje venceu, sem grande pressão, em 51,91 segundos, melhor marca mundial do ano.



No 'duelo' das alturas, Duplantis continua a ganhar, mas hoje com 'apenas' 6,10 metros, a 20 centímetros do ambicionado patamar dos 6,30 metros, que assumiu poder 'atacar' já em Chorzow.



A distância não olímpica dos 3.000 metros era para recorde, nas cogitações da organização, que até contrataram duas excelentes 'lebres'.



A corrida até andou bem, mas, na 'hora da verdade', Kipyegon esteve menos forte do que se esperava e concluiu a 93 centésimos do recorde do mundo, em 8.07,04 minutos.



A dominicana Marileidy Paulino, nos 400 metros, o jamaicano Kishane Thompson, nos 100, a inglesa Kelly Hodgkinson, nos 800, e o norueguês Karsten Warholm, nos 400 metros barreiras, foram outros dos vencedores da tarde.

