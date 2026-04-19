Fenerbahçe conquista Euroliga feminina de basquetebol
As turcas do Fenerbahçe conquistaram a Euroliga de basquetebol feminino, após vencerem as compatriotas e rivais do Galatasaray, por 68-55, no jogo decisivo da ‘final four’ que se disputou em Saragoça, em Espanha.
Campeão em 2023 e 2024, o Fenerbahçe foi mais forte em todos os quartos da partida, na qual chegou a o intervalo com vantagem de cinco pontos, 37-32.
O Galatasaray, que no primeiro quarto chegou a liderar por seis pontos, aos 14-8, e que esteve pela última vez no comando aos 27-25, foi campeão em 2014.
Emma Meesseman, com 20 pontos, foi a melhor marcador do encontro, enquanto no Galatasaray se destacou Elizabeth Williams, com 15.
No desafio para atribuição do terceiro lugar, as anfitriãs do Saragoça venceram as também espanholas do Uni Girona, por 66-63.
O Daugava Riga da Letónia destaca-se no historial com 18 títulos, seguidas das russas do UMMC Ecaterimburgo, com seis, e das italianas do Vicenza, com cinco.
(Com Lusa)