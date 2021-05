Fernanda Ribeiro assinala 25 anos de ouro olímpico

A campeã olímpica Fernanda Ribeiro vai assinalar os 25 anos desde o ouro nos 10.000 metros de Atlanta1996 com um "meeting" no sábado na Maia, distrito do Porto, com muitos atletas a procurarem alcançar mínimos para Tóquio2020.