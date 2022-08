Fernando Alonso substitui Sebastian Vettel na Aston Martin

O piloto espanhol Fernando Alonso (Alpine), bicampeão mundial de Fórmula 1 em 2005 e 2006, vai substituir o alemão Sebastian Vettel na Aston Martin em 2023, anunciou a escuderia britânica.



“Toda a estrutura está muito animada por trazer a incrível experiência de Fernando Alonso e o seu brilhante ritmo para a equipa”, lê-se no comunicado da Aston Martin.



Alonso, de 42 anos, sublinha, no mesmo comunicado, que a Aston Martin “está claramente comprometida com a vontade de ganhar, pelo que é a mais entusiasmante equipa de Fórmula 1 na atualidade”.



O piloto asturiano vai, assim, representar a sexta equipa diferente no Mundial de Fórmula 1, depois de ter passado pela Minardi (duas vezes), Renault (duas vezes), McLaren (duas vezes), Ferrari e Alpine.



Fernando Alonso foi campeão mundial em 2005 e 2006.



Retirou-se da Fórmula 1 no final de 2018, para se dedicar a outras competições, como o Mundial de Resistência (que conquistou com a Toyota) e o rali Dakar de todo-o-terreno.



Em 2021 regressou à Fórmula 1 para representar a Alpine, antiga Renault.



O espanhol vai assumir na Aston Martin o lugar que tem sido de Sebastian Vettel, campeão entre 2010 e 2013 com a Red Bull-Renault, que na quinta-feira anunciou que vai terminar a carreira no final desta temporada.