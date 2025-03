Fernando Gomes acusa Artur Lopes de falta de equidade e ética na corrida ao COP

"Sobre o conteúdo da entrevista entendo que não me devo pronunciar, porque teria de descer a um nível tão baixo, tão baixo, que seria e é indigno do nosso próprio olimpismo", disse Fernando Gomes aos jornalistas.

O candidato da Lista B falou à margem da 7.ª Gala da Federação Portuguesa de Patinagem e acusou Artur Lopes, que lidera o COP desde a morte do anterior presidente em agosto, de "falta de equidade e ética". Fernando Gomes revelou ainda que há "pessoas a ponderar apresentar uma queixa na Comissão de Ética".

"Um presidente de uma instituição deve ser equidistante, imparcial e isento, tal como eu fui enquanto presidente da FPF. No entanto, com este tipo de atitudes, o senhor Artur Lopes não demonstrou essas qualidades. As suas declarações evidenciam uma clara falta de equidade e ética, que, certamente, o Professor José Manuel Constantino, se estivesse vivo, reprovaria de forma perentória", afirmou.

As declarações de Fernando Gomes surgem em resposta à entrevista de Artur Lopes à agência Lusa. O candidato da Lista A à presidência da Comissão de Ética do COP questionou o perfil de Gomes como candidato, acusando-o de gerir uma federação com recursos milionários, distante da realidade do Comité Olímpico de Portugal.

"Os factos e as evidências estão à vista. Chegámos à Federação com um nível de receita inferior a 40 milhões de euros e, no ano em que saímos, atingimos os 122 milhões. Certamente, é preciso ter capacidade e engenho para, de forma objetiva, alcançar essa dimensão", defendeu Fernando Gomes.

Sobre a acusação de não ter feito o suficiente para garantir uma representação olímpica no futebol, o candidato da Lista B recordou que "a participação nos Jogos Olímpicos depende dos resultados alcançados pela seleção de sub-21 no ano anterior" e sublinhou que "isso não depende da boa vontade, ou não, da Federação".

"Estou completamente confiante na nossa proposta, que tem o atleta olímpico como centro das suas decisões. Para isso, queremos criar as melhores condições para a prática desportiva, para a preparação olímpica, as melhores condições para compensar os atletas no seu percurso de preparação e tempo de vida como atletas", referiu Fernando Gomes, também apostado nos aspetos relacionados com "equipas técnicas, de apoio médico e saúde, saúde mental e do pós-carreira".

Os ex-atletas olímpicos Rosa Mota, Diana Gomes e Dionísio Castro integram a Comissão Executiva da Lista B, liderada por Fernando Gomes, nas eleições para o COP a realizar na próxima quarta-feira.