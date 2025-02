Fernando Gomes apresenta Ana Figueiredo como mandatária da candidatura ao COP

Na véspera de apresentar publicamente a sua candidatura, Fernando Gomes apresentou Ana Figueiredo, “reconhecida gestora com raízes profundas no desporto”, como mandatária do seu avanço para as eleições para o organismo olímpico, marcadas para 19 de março.



“É um privilégio ter Fernando Gomes disponível para servir o olimpismo nacional. Sinto-me honrada em representar esta candidatura, que valoriza os atletas, fomenta a colaboração integrada e aposta no financiamento privado através de parcerias estratégicas e patrocínios, reduzindo a dependência dos apoios públicos”, afirmou Ana Figueiredo, em comunicado.



Depois de ter apresentado para secretária-geral do COP Diana Gomes, antiga nadadora olímpica e ainda presidente da Comissão de Atletas Olímpicos (CAO), Fernando Gomes anunciou o nome da gestora, praticante de ténis e mergulho, com quem travou conhecimento durante os três mandatos que esteve na FPF.



“Conhecemo-nos quando assumi a liderança da empresa, patrocinadora da FPF, e, desde então, criámos uma relação de respeito e admiração mútua”, explicou Ana Figueiredo, recordando as conversas tidas com Gomes sobre desporto, nomeadamente sobre modalidades apoiadas pela empresa que lidera, como “basquetebol, ténis, surf e tantas outras”.



A responsável pela apresentação e formalização da lista assegura que, foi nesses momentos, que conheceram pontos em comum.



“Foi nessas conversas que percebi que partilhamos a mesma visão para o desporto nacional. Tal como eu, sabe que o desporto não se resume à alta competição e que é fundamental criar condições para que todas as modalidades possam crescer e evoluir”, rematou Ana Figueiredo.



A apresentação da candidatura ao COP de Fernando Gomes, de 72 anos, está marcada para terça-feira, dia em que estava prevista a posse de Pedro Proença como seu sucessor na Federação Portuguesa de Futebol (FPF), mas, por causa das cerimónias fúnebres do antigo presidente do FC Porto Pinto da Costa, este ato foi adiado para dia 24 de fevereiro.



Além de Fernando Gomes, concorrem à presidência do organismo os também antigos secretários de Estado do Desporto Alexandre Mestre e Laurentino Dias.



O ato, marcado para 19 de março, vai eleger o sucessor de Artur Lopes, que assumiu a presidência do COP após a morte de José Manuel Constantino em agosto passado.