Fernando Gomes cessou funções na FIFA para se dedicar "em exclusivo" ao COP

Fernando Gomes foi eleito, em 19 de março, presidente do COP, somando 103 votos contra os 78 do adversário Laurentino Dias. O gestor portuense, de 73 anos, recebeu 57% dos votos expressos em urna.





Presidente do COP deseja "sucesso" a Coventry e destaca evolução do papel da mulher

Fernando Gomes endereçou hoje “votos de sucesso” à nova presidente do Comité Olímpico Internacional (COI), a zimbabueana Kirsty Coventry, destacando o facto de Diana Gomes também ser a primeira mulher secretária-geral do organismo nacional.



“Podemos olhar para este momento como um sublinhar do atraso com que tudo isto aconteceu, mas prefiro olhar para ele com os olhos otimistas do futuro. À nova presidente do COI endereço, desde já, os meus votos de sucesso”, afirmou, durante o discurso de tomada de posse dos órgãos sociais do Comité Olímpico de Portugal (COP) para o quadriénio 2025-2029, que decorreu no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.



Kirsty Coventry foi eleita na quinta-feira presidente do organismo olímpico internacional, sendo a primeira mulher e também a primeira africana a ocupar o cargo nos 131 anos de história do COI.



“A sua eleição representa também um relevante marco na evolução do papel da mulher no desporto”, enalteceu.



O novo presidente do COP traçou um paralelismo entre Coventry e Diana Gomes, também ela antiga nadadora, que hoje tomou posse como secretária-geral da entidade.



“É com ela que o COP vai também ser maior. E ela é mulher, é portuguesa, é nossa olímpica e será agora uma dirigente das maiores de Portugal. Preciso eu e precisamos todos muito da sua inquietude, da sua energia, da sua persistência e da sua alma de vencer”, enumerou.



Mais jovem atleta portuguesa a qualificar-se para uns Jogos Olímpicos – tinha 14 anos quando garantiu mínimos para Atenas2004 -, a antiga nadadora de 35 anos foi até à passada semana presidente da Comissão de Atletas Olímpicos.



“Muito obrigado Diana, por acreditares neste caminho e por ires ajudar tanto o desporto português”, acrescentou.



Fernando Gomes assumiu o “compromisso de honra” de prosseguir “um caminho seguro de afirmação da mulher e lutar, sem rodeios, contra qualquer tipo de discriminação” enquanto presidente do COP.







"Queria dizer-vos a todos, hoje e em primeira mão, que esta manhã informei pessoalmente o presidente da FIFA [Gianni Infantino] e o presidente da UEFA [Aleksander Ceferin], líderes das maiores organizações desportivas do mundo e onde tenho assento no órgão de liderança maior, por eleição dos meus pares, que cessarei funções de imediato”, declarou.Fernando Gomes discursava durante a tomada de posse dos órgãos sociais do Comité Olímpico de Portugal (COP) para o quadriénio 2025-2029, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.Presidente da Federação Portuguesa de Futebol durante 13 anos, o portuense integrava o Conselho da FIFA como representante europeu.“O COP é a partir de hoje a minha vida. A tempo inteiro e em exclusivo. Sem amarras e sem agenda que não seja a de defender os atletas, o olimpismo e o desporto nacional num todo”, prometeu.