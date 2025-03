Fernando Gomes é o novo presidente do Comité Olímpico de Portugal

Frente a frente com Laurentino Dias, Fernando Gomes arrecadou 57 por cento dos votos em urna, num sufrágio com uma participação de 99 por cento. Assim, o antigo presidente da FPF sucede a Artur Lopes, que estava na presidência do COP desde a morte de José Manuel Constantino.







Os resultados foram anunciados por Vasco Lynce, presidente da Comissão Eleitoral do Comité Olímpico de Portugal, com a votação a decorrer na sede do organismo, em Lisboa.