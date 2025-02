Fernando Gomes formaliza candidatura para um "desafio tremendo"

"É um desafio tremendo, pois abrange um leque alargado de modalidades olímpicas e não olímpicas, com diferentes realidades. A harmonização destes interesses múltiplos é um desafio tremendo, pois todas elas têm determinado tipo de objetivos, em função da sua dimensão e do que podem contribuir para a elevação do desporto em Portugal. Iremos trabalhar com as modalidades com representação olímpica, mas também com as outras, que necessitam de um apoio mais substancial", sublinhou Fernando Gomes.

Em declarações aos jornalistas na sede do COP, em Lisboa, após a formalização da sua candidatura junto da comissão eleitoral, Fernando Gomes expressou já ter contactado todas as federações desportivas durante o processo, no qual teve algumas limitações.

"Até ao dia 18 de fevereiro, continuei envolvido na gestão da FPF, que, pela dimensão e importância, me limitou muito no que havia para fazer neste processo que não podia parar. Temos consciência de que, em determinados momentos, se calhar começámos mais tarde, mas significa o que, para nós, são valores de transparência, morais e éticos, pois estávamos a desenvolver atividade numa federação e achámos que não devíamos colidir com a nossa candidatura", frisou o dirigente, que liderou a FPF de 2011 a 2025.

As 18 subscritoras olímpicas da candidatura de Fernando Gomes são as federações de atletismo, badminton, basquetebol, canoagem, desportos de inverno, equestre, escalada de competição, esgrima, futebol, golfe, hóquei em campo, judo, patinagem, remo, râguebi, ténis, tiro e triatlo, anunciou ainda.

"Ainda temos mais três semanas, também liberto das funções que anteriormente desempenhava. Vamos continuar, não só com as 18 que subscreveram a candidatura, mas também com as outras que decidiram não subscrever, pois elas continuam a fazer parte da mesma realidade olímpica. Também as federações não olímpicas, todas elas podem contribuir para o que pode ser a nossa liderança à frente do COP", considerou.

O ex-secretário de Estado do Desporto Alexandre Mestre retirou hoje a candidatura às eleições, deixando a corrida resumida a dois candidatos: Fernando Gomes e o também antigo governante com a pasta do Desporto Laurentino Dias, num processo que iniciou com cinco candidatos, registando as desistências de Jorge Vieira e José Manuel Araújo.

"Foi com alguma surpresa que, em função dos contactos que tive com as federações, comecei a constatar que muito dificilmente conseguiria as nove federações olímpicas necessárias para ser candidato. Tenho pena do ponto de vista democrático, dado que o debate de ideias é sempre positivo. A universidade olímpica é uma ideia manifestada nos seus eixos e que estou profundamente de acordo e poderemos incluir algumas das suas ideias como um fator positivo para a elevação do olimpismo português", realçou.

Instado a comentar as críticas de que é alvo, de ter ignorado o movimento olímpico na liderança da FPF, Fernando Gomes lembrou que o futebol esteve sempre representado na comissão executiva dos três mandatos de José Manuel Constantino, primeiro por Hermínio Loureiro e, depois, por Pedro Dias, atual secretário de Estado do Desporto.

"Eu não sou político, acho que o desporto não é política e, portanto, eu tenho alguma dificuldade em entender algumas mensagens que se querem passar. Estivemos desde o primeiro momento com José Manuel Constantino. Em novembro de 2021, numa reunião promovida por mim e com mais quatro presidentes de federações, desafiámos José Manuel Constantino para um terceiro mandato. Mantivemos sempre uma relação de proximidade. O nosso registo sempre foi de apaziguamento, lealdade e correção no tratamento. É exatamente dessa forma que vamos continuar a ser", afirmou também.

Segundo a comissão eleitoral, na segunda-feira vai ser feito o sorteio das duas listas e, em 17 de março, haverá a indicação da identidade dos representantes dos membros votantes na assembleia eleitoral.

Depois das eleições, em 19 de março, a tomada de posse vai decorrer seis dias depois, em 25, no Centro Cultural de Belém.

Laurentino Dias e Fernando Gomes concorrem à sucessão de Artur Lopes, que assumiu a presidência do COP após a morte de José Manuel Constantino, em agosto passado, no fim dos Jogos Paris2024.