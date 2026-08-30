Fernando Pimenta Campeão do Mundo de K1 5000 metros

Na última prova dos Mundiais de canoagem, Fernando Pimenta cronometrou 24.15,72 minutos, impondo-se ao sul-africano Hamish Lovemore (24.17,17) e ao dinamarquês Mads Pedersen (24.18,17), que terminaram nos segundo e terceiro lugares, respetivamente.



Em K1 5000, Fernando Pimenta tinha sido campeão do Mundo em 2017 e 2018, prata em 2021, 2023 e 2024, e bronze em 2019.



Portugal termina assim com quatro pódios em Poznan, depois do ouro em K1 1000, prata em K2 500 e bronze em K4 500 metros.