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Fernando Pimenta Campeão do Mundo de K1 5000 metros
O canoísta português Fernando Pimenta conquistou o título de Campeão do Mundo em K1 5000 metros, em Poznan, na Polónia, título que junta ao conseguido no sábado na prova de K1 1000 metros.
Na última prova dos Mundiais de canoagem, Fernando Pimenta cronometrou 24.15,72 minutos, impondo-se ao sul-africano Hamish Lovemore (24.17,17) e ao dinamarquês Mads Pedersen (24.18,17), que terminaram nos segundo e terceiro lugares, respetivamente.
Em K1 5000, Fernando Pimenta tinha sido campeão do Mundo em 2017 e 2018, prata em 2021, 2023 e 2024, e bronze em 2019.
Portugal termina assim com quatro pódios em Poznan, depois do ouro em K1 1000, prata em K2 500 e bronze em K4 500 metros.
Em K1 5000, Fernando Pimenta tinha sido campeão do Mundo em 2017 e 2018, prata em 2021, 2023 e 2024, e bronze em 2019.
Portugal termina assim com quatro pódios em Poznan, depois do ouro em K1 1000, prata em K2 500 e bronze em K4 500 metros.