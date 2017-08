Fernando Pimenta conquista prata em K1 1000 nos mundiais de canoagem

RTP 26 Ago, 2017, 10:08 / atualizado em 26 Ago, 2017, 11:25 | Outras Modalidades

Fernando Pimenta, bicampeão da Europa na distância, procurava o primeiro título mundial e esteve bastante perto do ouro, mas acabou por ficar a 239 milésimos de segundo do vencedor, o alemão Tom Liebsche. O checo Jozef Dostal ficou em terceiro lugar.



Depois da prova, Fernando Pimenta salientou o primeiro lugar lhe escapou "por pouco" e que deu o seu melhor, mostrando-se satisfeito com o resultado."Nem todos podemos ganhar", acrescentou.O atleta diz que conseguiu controlar o atleta checo que ficou em terceiro lugar mas não o alemão que acabou por conquistar o ouro."Dei o meu máximo, senti-me bem, senti-me confiante, sabia que estava tudo em aberto", refere ainda o canoísta português."A canoagem está com um nível muito elevado neste momento", diz Pimenta, considerando ainda que se a prova se realizasse daí a a meia hora o pódio poderia ser diferente.Com o segundo lugar alcançado este sábado, Fernando Pimenta garante a sétima medalha portuguesa no historial de Portugal em campeonatos do mundo de canoagem.No domingo, o canoísta português terá nova oportunidade de acrescentar mais uma medalha à lista, desta vez na prova em K1 5.000.Antes da prova de Fernando Pimenta, a canoísta Teresa Portela tinha estado na final feminina de K1 1500, ficando em sétimo lugar, ficando a quatro segundos da nova campeã, a bielorrussa Volha Khudzenka.Lisa Carrington da Nova Zelândia ficou com a prata e Emma Aastrand Jorgensen da Dinamarca fechou o "top 3".Vítor Félix, presidente da Federação Portuguesa de Canoagem, elogia a prestação de Fernando Pimenta e de Teresa Portela. O responsável salienta que a medalha de prata alcançada na competição masculina é "um excelente resultado e um excelente início de ciclo olímpico".Para o presidente da federação, Fernando Pimenta é "um excelente atleta" que neste momento já "não tem de provar nada a ninguém e já conquistou tudo o que tinha para conquistar"."Vai continuar a perseguir o seu sonho e conquistar uma medalha em Tóquio 2020", garante ainda Vítor Félix.