Fernando Pimenta foi prata em K1 5.000 metros da Taça do Mundo de Brandemburgo

O limiano de 36 anos foi superado apenas por Mads Pedersen, vencedor em 21.45,97 minutos. Pimenta demorou mais 30,74 segundos do que o dinamarquês e, na luta pela prata, superou o sul-africano Hamish Lovemore, terceiro, a 41,40.



O também luso Bruno Brasileiro ficou com o 13.º lugar, com o tempo de 23.12,58 minutos.



Depois de na véspera ter conquistado a primeira medalha lusa em Brandemburgo, em K1 200 metros, Messias Baptista aliou-se hoje a João Ribeiro para tentar repetir o feito em K2 500 metros, mas os campeões mundiais de 2023 foram quintos, a 1,09 segundos dos vencedores.



Os húngaros Levente Kurucz e Bence Fodor conquistaram o ouro, em 1.35,77 minutos, sendo seguidos dos alemães Max Rendschmidt e Tom Liebscher-Lucz, que gastaram mais 41 centésimas, e dos irmãos australianos Pierre e Jean van der Westhuyzen, terceiros, a 87.



Na final C da mesma prova, Iago Bebiano e Pedro Casinha foram terceiros, com o tempo de 1.38,44 minutos.



Igualmente no K2 500 metros, mas em femininos, Clara Duarte e Teresa Portela disputaram a final B, terminando no sétimo lugar.



A abrir a última jornada da Taça do Mundo alemã, Gustavo Gonçalves esteve na final C de K1 500 metros, tendo sido nono classificado.



Na prova feminina de C1 5.000 metros, Beatriz Fernandes acabou por não alinhar à partida.



