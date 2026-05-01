Fernando Pimenta lidera convocados da canoagem para Taça do Mundo de Szeged

Fernando Pimenta, medalhado em Londres2012 e Tóquio2020, competirá em K1 1.000 m e K1 5.000 m, de 08 a 10 de maio em Szeged, enquanto João Ribeiro e Messias Baptista tripulam um K2, em 500 metros, em que também estarão em ação Iago Bebiano e Bruno Brasileiro.



Bebiano e Brasileiro lideram um dos K4 500 m, com Duarte Cerdeira e André Moreira, enquanto Pedro Casinha e Gustavo Gonçalves se juntam a Ribeiro e Baptista noutra embarcação.



Bruno Brasileiro também competirá em K1 5.000 metros, enquanto Pedro Casinha (200 m), André Moreira (500 m) e Duarte Cerdeira (500 m) também competirão a solo.



O contingente feminino apresenta sete canoístas, com Ana Brito, Teresa Portela, Ana Rodrigues e Maria Gomes no K4 500, enquanto Clara Duarte e Teresa Portela tripulam o K2 500.



Beatriz Fernandes compete em C1 500 metros, mas também em C2 500 metros, com Inês Penetra, que a solo estará no C1 200.



Esta é a primeira participação internacional da seleção portuguesa esta época, seguindo-se Brandeburgo, na Alemanha, ainda em maio, a caminho da qualificação para os Jogos Olímpicos Los Angeles2028.



