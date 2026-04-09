Fernando Pimenta pediu a Seguro mais atenção ao desporto

“Pedi que esteja um bocadinho mais atento também ao desporto. Acho que nós somos literalmente a imagem de Portugal, somos os embaixadores, somos um ativo positivo de todo Portugal”, disse.



À margem da assinatura de um protocolo entre o Comité Olímpico de Portugal (COP) e uma cadeia de supermercados, Pimenta disse esperar que Seguro possa estar nos Europeus de canoagem de velocidade, que se vão disputar em Montemor-o-Novo.



“Depois de tudo aquilo que aconteceu na região, nós, atletas, estamos a trabalhar para conseguir dar alegrias aos portugueses, mas também e, sobretudo, àquela região que foi devastada com as cheias e com a tempestade. Seria para nós uma honra poder ter o nosso Presidente da República presente”, referiu.



Sobre o CAR de Montemor-o-Novo, Pimenta assegurou que está “a recuperar aos poucos”, depois de ter sido afetado pelo mau tempo, mas acredita que “há ali infraestruturas que vão demorar algum tempo a serem reabilitadas”.



“Esperemos que, na próxima semana e meia, as coisas já estejam um pouco melhores, porque temos lá uma seletiva. Mas estamos confiantes de que as coisas vão estar prontas para o Campeonato da Europa”, admitiu.



Em relação à sua temporada, o medalha de prata em Londres2012, ao lado de Emanuel Silva, e de bronze em Tóquio2020 diz que “o grande objetivo agora é conseguir pontuar para os Jogos Olímpicos”, uma vez que agora a qualificação é feita por ranking, o que pode beneficiar as maiores potências da modalidade.



“Inicialmente, fiquei triste pela forma como foi feita essa alteração para o ranking, mas tenho de aceitar, tenho que ir à luta, tenho que trabalhar todos os dias para isso e espero no final ser um dos atletas ou um dos países contemplados com o lugar para os Jogos Olímpicos”, referiu.



Pimenta considerou que vai ter de “estar a 100% nas cinco competições internacionais, três Taças do Mundo, uma delas fora da Europa, o Campeonato de Europa em Montemor-o-Velho, a meio de junho, e depois o Mundial, em Poznan”, na Polónia.



“Eu acredito que consigo vir a ser um atleta regular, isso vai ser também bastante importante, mas tenho que ser um regular, digamos, nos dois primeiros em todos os eventos”, assumiu.



