Fernando Pimenta prata em K1 5000 metros

Fernando Pimenta foi vice-campeão em K1 5000 metros e conquistou o seu terceiro pódio nestes Mundiais.



Em Duisburgo, na Alemanha, O canoísta limiano cumpriu a sua regata em 20.09,974 minutos, a 14,507 segundos do vencedor, o dinamarquês Mads Brandt Pedersen, enquanto a medalha de bronze foi para o alemão Nico Paufler.



Nestes Mundiais, Pimenta foi ouro nos olímpicos K1 1.000 metros e bronze em K1 500.



Portugal termina os Campeonatos do Mundo com um total de quatro pódios, referindo-se ainda o título de João Ribeiro e Messias Baptista nos igualmente olímpicos K2 500 metros.