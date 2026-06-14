Fernando Pimenta sagra-se Campeão da Europa em K1 5000 metros

O melhor canoísta da história de Portugal arrancou para um longo sprint, aguentou os ataques rivais e concluiu a prova em 21.09,116 minutos, superando o norueguês Jon Vold por 539 milésimos e o dinamarquês Mads Pedersen por 986.



Fernando Pimenta, que em K1 5.000 tinha arrecadado o ouro europeu em 2016, 2022, 2024 e 2025, a prata em 2013, 2017 e 2018, e o bronze em 2014 e 2021, deixa Montemor-o-Velho com duas medalhas, uma vez que no sábado tinha sido bronze em K1 1.000.



Portugal conclui os Europeus com quatro medalhas, nomeadamente duas de ouro, uma de prata e outra de bronze.