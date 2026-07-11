Fernando Pimenta vence em Montreal





(Com Lusa)

Numa prova que dominou por completo, apesar de ter feito uma falsa partida, o duplo medalhado olímpico português gastou 3.35,60 minutos para cumprir o percurso, menos 1,02 segundos do que o australiano Thomas Green e 1,07 do que o checo Josef Dostal.“Foi uma corrida difícil. Fiz a falsa partida e fiquei um pouco mais nervoso depois, mas estou a ficar mais velho e tenho muita experiência neste tipo de provas. Quando olho para o lado vejo medalhados em Jogos Olímpicos, Mundiais e Europeus e foi uma boa luta contra estes gigantes da nossa modalidade. Demos um bom espetáculo e isso é o mais importante”, disse o limiano.Na final B da mesma distância, Bruno Brasileiro tinha sido terceiro, a 2,67 segundos do que o sueco Martin Nathel, que venceu, com 3.43,36 minutos, menos 2,36 do que o britânico Daniel Johnson.Iago Bebiano terminou na quarta posição a final A dos K1 200 metros, a 0,46 segundos do sérvio Marko Dragosavljevic e do italiano Andrea Di Liberto, que dividiram o primeiro lugar, com 35,78, menos 0,07 do que o lituano Arturas Seja.Beatriz Fernandes ganhou a final B de C1 500 metros, com um tempo de 2.15,93 minutos, menos 0,34 segundos do que a húngara Zsofia Csorba e 1,59 do que Maria Olarasu.Nas meias-finais de K2 500 metros, João Ribeiro e Messias Baptista falharam a qualificação e vão disputar a final C, com Teresa Portela e Clara Duarte a ficarem com a 11.ª marca, a duas posições da final A.Nas provas de paracanoagem, Alex Santos foi quinto em KL1 200 metros, o mesmo resultado de Norberto Mourão em VL2 200.