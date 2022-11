Ferrari do sexto título de Schumacher na F1 leiloado

", sublinhou Augustin Sabatié-Garat, diretor de vendas da casa de leilões da Sotheby's.O F2003-GA Chassis 229 com o qual Michael Schumacher venceu inúmeras corridas na temporada de 2003 alcançou "um preço recorde para um Fórmula 1 da era moderna", destacou ainda.O valor registado no leilão em Genebra é quase o dobro do anterior recorde de 7,5 milhões de euros, alcançado por outro carro da Ferrari, também pilotado pelo sete vezes campeão alemão, durante a temporada de Formula 1 de 2001, que a Sotheby's leiloou em 2017 em Nova Iorque.A casa estimava arrecadar um valor entre os 7,5 e 9,5 milhões de euros, mas após um leilão intenso, um dos compradores subiu a parada em 500.000 euros de uma só vez e assegurou o Ferrari de 2003.A identidade do novo proprietário não é conhecida, mas a casa de leilões indicou que este é da Europa.", sublinhou Vincent Luzuy, responsável pela venda de carros de luxo na Sotheby's, durante a apresentação do carro de corrida para os jornalistas.