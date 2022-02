Ferrari mais rápida nos testes de Fórmula 1 em Barcelona

Daniel Ricciardo foi quinta-feira o terceiro, a 0,599 segundos, depois de ter terminado a sessão da manhã como o mais rápido.O piloto da McLaren efetuou 126 voltas.O russo Nikita Mazepin (Haas) teve um problema com a bomba de combustível, enquanto o mexicano Sérgio Perez (Red Bull) sofreu um problema na caixa de velocidades, que provocou a primeira interrupção da sessão, ainda antes da pausa de almoço.O britânico George Russell (Mercedes) foi o quarto mais rápido, a 0,848 segundos e na frente do espanhol Carlos Sainz (Ferrari), que foi quinto, a 0,857 segundos.O britânico Lewis Hamilton (Mercedes) terminou na cauda do pelotão, a 2,873 segundos, com 40 voltas realizadas.Tanto a Mercedes como a Red Bull, que quinta-feira não tiveram o holandês Max Verstappen em pista, optaram por aprimorar a fiabilidade em vez de apostarem em voltas rápidas.Mas, após dois dias de testes, já deu para ver a Ferrari a um bom nível, tal como a McLaren.





Efeito dos novos regulamentos







No entanto, os novos regulamentos, que retiram importância à aerodinâmica numa tentativa de possibilitar aos monolugares rodarem mais juntos e, com isso, estimular as ultrapassagens, estão a criar uma dificuldade adicional às equipas.O efeito solo dos carros tem levado a uma maior instabilidade da traseira a velocidades mais elevadas, num fenómeno conhecido como "purpoising", que faz os carros ondular para cima e para baixo.Um efeito que as equipas não conseguiram replicar nos simuladores antes de ir com os carros para a pista, pelo que foram apanhadas de surpresa pelos níveis de "purpoising" provocados pelo asfalto.Um fenómeno que já não se via desde os anos de 1980, numa altura em que o efeito solo, que agarra o carro ao asfalto, permitia aos monolugares rodarem mais juntos.A primeira bateria de testes termina esta sexta-feira em Barcelona.Os pilotos regressam à ação nos dias 10 a 12 de março, no Circuito de Sakhir, no Bahrain.

O campeonato começa a 20 de março, precisamente no circuito do Bahrain.