Ferreira do Zêzere goleia Sassoeiros e está nas `meias` da Taça de futsal

Com esta demonstração de força por parte dos comandados por Ricardo Lobão, o emblema ribatejano aguarda agora pelo vencedor do encontro entre Sporting e Ladoeiro, marcado para as 17:00 de hoje, para conhecer o seu oponente nas meias-finais de sexta-feira.



O Ferreira de Zêzere conseguiu distanciar-se no marcador logo nos minutos iniciais e chegar a um expressivo 4-0, com tentos de Jó Mahrez, aos dois, Alan Gitahy, aos três, Francisco Oliveira, aos quatro, e Natan Minatti, aos sete.



O sétimo classificado da fase regular da I Liga aproveitava essencialmente as incidências de um jogo algo anárquico taticamente, muito aberto e de transições, com uma eficácia cirúrgica.



Com uma quantidade atípica de faltas, a primeira parte também ficou marcada pela expulsão de Rafa Lopes, aos 10 minutos, e por três livres de 10 metros, dois deles para o Sassoeiros, que capitalizou um por Gonçalo Rodrigues, aos 12, reduzindo para 4-1.



Se, depois disso, ambas as equipas conseguiram marcar um golo cada, Rui Fortes fez questão ampliar para o Ferreira de Zêzere, em cima do intervalo, com um castigador 6-2 a pesar na saída para os balneários.



No final da primeira parte, o jogo parecia mais repartido, com o Sassoeiros a conseguir ter mais posse de bola e ataques, mas a retoma da partida após o intervalo representou um novo flagelo para a equipa da II Liga.



Rafael Silva, aos 24 minutos, Djaelson, aos 25, Barreto, aos 28, Natan Minatti, aos 29, e, por fim, Rui Fortes, aos 33, cimentaram o impressionante resultado final de 11-2, com a fase final a servir para gerir as incidências da partida num ritmo mais baixo, quando o desfecho estava há muito definido.