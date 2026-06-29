Festival Ocean Spirit na praia de Santa Cruz a partir de 17 de julho

Julian Marley & The Uprising, referências do reggae contemporâneo, atuam logo na primeira noite, seguindo-se Soraia Ramos (18), Danni Gato (20), Kura (21), Julinho KSD (22), MXGPU (23), Diego Miranda (24) e Vitor Kley (25).



O festival vai também ter música ao pôr-do-sol, com atuações de Kamala & NBC (19) e dos Blind Zero (26).



O festival conjuga os concertos de entrada livre com provas desportivas, sendo esperados cerca de 350 atletas de várias nacionalidades.



O programa inclui o Santa Cruz Bodyboard Open, correspondente à segunda etapa do Campeonato Nacional de Bodyboard (18 e 19 de julho), o Santa Cruz Bodysurf Pro (18 ou 19 de julho), integrado no Campeonato Nacional de Bodysurf, o Santa Cruz European Bodyboard Pro (20 e 22 de julho), etapa do European Tour Bodyboard, a Taça Sealand, dedicada ao surf, bodyboard e longboard (20 e 21 de julho), o Junior Tour Santa Cruz (23 e 24 de julho) e ainda as competições nacional e internacional de Skimboard (24,25 e 26 de julho).



O festival integra ainda atividades de lazer ligadas ao mar, desde aulas de surf, bodyboard e skimboard, ações de sensibilização para a segurança no mar, surf adaptado, sessões de ioga ao pôr do sol, caminhadas interpretativas, experiências de skate, torneios de voleibol de praia e atividades educativas e ambientais.



O Santa Cruz Ocean Spirit é uma organização da Câmara Municipal de Torres Vedras e da empresa municipal Promotorres.



