FIBA e Euroliga discutem unificação do basquetebol europeu com o apoio da NBA

"Foi realizada uma reunião em meados de setembro para discutir a unificação do basquetebol europeu", revelou a FIBA, que tomou a iniciativa do encontro com a Euroliga, a liga privada e semifechada que organiza a competição de clubes mais prestigiada do 'Velho Continente'.



A NBA, "parceiro de longa data da FIBA e um parceiro chave no crescimento do basquetebol", também foi convidada para o encontro.



Por sua vez, a Euroliga garante que a participação da NBA "nunca" visou "a criação de uma NBA na Europa", negando uma notícia do jornal desportivo espanhol Marca, que deu conta de que estaria "iminente" a estreia da divisão europeia da melhor liga do mundo.



O objetivo principal das conversações é, sobretudo, terminar com a duplicação de provas entre a Euroliga e o calendário internacional da FIBA.



A título de exemplo, em 26 de novembro decorre o jogo entre o Villeurbanne e o Mónaco, precisamente no dia em que a seleção da França inicia o apuramento para o Campeonato do Mundo de 2023.



"Fomos recentemente convidados a iniciar discussões sobre como podemos trabalhar juntos para desenvolver o basquetebol na Europa. Estamos ansiosos para participar de futuras discussões", disse, por sua vez, Mike Bass, porta-voz da NBA.



Na época 2000/01, os clubes de basquetebol, pouco satisfeitos com a forma de repartição das receitas, decidiram criar a Euroliga, então organizada pela ULEB (União das Ligas Europeias) e fora do âmbito da FIBA (federação internacional).