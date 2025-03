FIFA aponta árbitro Sérgio Soares para o Mundial de futebol de praia

“O Sérgio Soares tem feito um percurso notável, que não deixa ninguém indiferente, e é com inteira justiça que volta a ser reconhecido pela FIFA. É um exemplo para a arbitragem portuguesa e está de parabéns por mais este sucesso alcançado além-fronteiras", elogiou, ao site da federação, o presidente do Conselho de Arbitragem da FPF, Luciano Gonçalves.



Sérgio Soares, de 46 anos, vai representar Portugal pela quinta vez em mundiais, depois de ter ajuizado nos certames Bahamas2017, Paraguai2019, Rússia2021 e Emirados Árabes Unidos2024.



"É com um orgulho enorme que vemos mais um árbitro português integrar o restrito lote de escolhidos para a fase de final de uma grande competição internacional”, completou o responsável do setor na federação.