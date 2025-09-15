Figueira da Foz recebe primeira edição de prova que combina canoagem e corrida

O evento vai decorrer na Praia do Forte, sendo esperados dezenas de atletas de vários escalões, numa competição que combina a velocidade da canoagem com a corrida na areia.



"É um formato de prova rápido e visualmente apelativo, perfeito para o público. Convidamos toda a comunidade da Figueira da Foz e os amantes de desportos náuticos a virem apoiar os atletas e desfrutar de um grande dia de desporto", salientou a organização, em comunicado enviado à agência Lusa.



A prova desafia os atletas com uma corrida inicial de 30 metros na praia, desde um pórtico de partida até à linha de água, onde embarcam para um percurso rápido de ida e volta a uma boia, regressando à praia para a corrida final até à meta.



O evento conta com provas individuais nas categorias de Nelo 510 Lifesaving e SUP Lifesaving, bem como a prova de equipas de 400 Estafetas.



A organização destaca a prova de 400 Estafetas, que possui um "forte carácter inclusivo", uma vez que as equipas participantes têm de incluir, no mínimo, um elemento feminino e serem constituídas por atletas de, pelo menos, três escalões etários diferentes.

