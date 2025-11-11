Filipa Marracho e Tiago Carapinha em 35.º em equipas mistas nos Mundiais de tiro

A dupla portuguesa terminou a competição com um total de 572 pontos após três rondas, com ambos a conseguirem 286 pontos, embora Filipa Marracho tenha conseguido seis tiros no centro do alvo.



Joana Castelão e Fernando Colaço Ferreira terminaram no 60.º posto, com 556 pontos, com a atiradora a ter uma prestação melhor, com 281pontos, mais seis do que o seu compatriota.



As medalhas vão ser disputadas por quatro duplas asiáticas, com a Índia e a China a lutarem pelo ouro, enquanto o Irão e a Coreia do Sul vão tentar chegar ao lugar mais baixo do pódio.



Depois de, na segunda-feira, ter conseguido passar a fase de eliminação, Pedro Afonso terminou a qualificação de carabina a 50 metros em três posições na 32.ª posição, com 586 pontos, a quatro da qualificação para a final, destinada aos oito melhores.



O indiano Aishwary Tomar igualou o recorde do mundo numa qualificação, com 597 pontos.

