Filipa Martins 18ª no Mundial de ginástica

07 Out, 2017

A ginasta portuguesa encerrou a participação na final de All-Around em 18º lugar com um total de 50.865, subindo 4 lugares em relação à qualificação.



A ginasta foi a única portuguesa a alcançar uma final nesta 47ª edição do evento.



Eis os resultados alcançados nas várias diciplinas: saltos 13.166, paralelas assimétricas 13.533, trave 12.233 e solo 11.933.



Filipa Martins, de 21 anos, conquistou quatro lugares na final, relativamente à qualificação (22ª), mas não conseguiu melhorar a classificação alcançada em 2014, em Nanning, na China, onde terminou no 16º posto, depois de se ter tornado na primeira portuguesa nas finais do concurso geral.



"Sinto me supercontente pela prestação que fiz e pelo resultado que tive. É certo que não consegui fazer a preparação como queria, mas quando uma pessoa gosta do que faz, luta sempre até ao fim. Foi a minha segunda vez numa final 'all around' de um Mundial, é sempre uma experiência incrível, com um ambiente 'top' dentro do pavilhão", escreveu Filipa Martins, na sua página oficial no Facebook.