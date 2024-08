Filipa Martins 20.ª na final all around de ginástica artística

Depois de se ter tornado a primeira portuguesa na final do concurso completo, a ginasta do Acro Clube da Maia terminou a competição com 51.232 pontos, graças a 12.700 na trave, 12.466 no solo, 12.500 no salto e 13.566 nas paralelas assimétricas.

Filipa Martins, de 28 anos, foi 37.ª no Rio2016 -- até hoje a melhor classificação nacional de sempre -- e 43.ª em Tóquio2020, tendo sido também a primeira e única portuguesa a chegar a finais por aparelhos de Mundiais, nas paralelas assimétricas (oitava), em Kitakyushu, em 2021, quando também disputou pela primeira vez a final do `all-around` (sétima), um feito que repetiu, em 2023, em Antuérpia (21.ª).