Filipe Albuquerque foi sexto em Laguna Seca

Jack Aitken (Cadillac) foi o segundo classificado, a 5,764 segundos do vencedor, com Felipe Nasr (Porsche) em terceiro, a 34,673.A falta de andamento do Acura tem sido apontada por Albuquerque para os resultados menos positivos desta temporada.A próxima ronda será o Grande Prémio de Detroit, com 100 minutos, de 30 de maio a 1 de junho.