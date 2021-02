Filipe Cabrita o melhor português no sprint no Mundial de esqui nórdico

No último dia da participação de Portugal na competição,Entre os 157 atletas à partida, José Cabeça, que caiu numa descida, durante o traçado, foi 151.º colocado e André Gonçalves, por indicação médica, devido às características da prova, e para não comprometer a recuperação do tendão de Aquiles, a que foi operado no ano passado, não competiu.O presidente da Federação de Desportos de Inverno de Portugal (FDIP), Pedro Farromba, fez um balanço "muito bom" do Mundial, depois de na quarta-feira o esquiador José Cabeça ter conseguido uma vaga para Portugal, na prova de 10 km estilo livre, para os Jogos Olímpicos de Inverno Pequim2022.", referiu Pedro Farromba, em declarações à Lusa.

Filipe Cabrita e André Gonçalves repetiram a participação no Mundial, que decorre até 7 de março, em esqui de fundo, enquanto José Cabeça e Angelika da Silva estrearam-se na competição, que este ano tem como palco Oberstdorf, na Alemanha.