Filipe Frazão atinge quartos de final na espada dos Europeus de esgrima

Filipe Frazão começou por afastar o estónio Kasper Tafenau, impondo-se por 15-13, seguindo-se o grego Artemios Tzovanis, a quem venceu por 15-10, antes de eliminar o ucraniano Nikita Koshman, por 15-12.



O percurso do luso terminou quando encontrou o dinamarquês Conrad Kongstad, que se impôs por 15-11.



Já Miguel Frazão caiu logo na ronda de 64, perdendo no jogo inaugural com o húngaro David Nagy, por 15-9.



Na quarta-feira, Marta Caride e Catarina Pires começam na fase de grupos da competição de florete.