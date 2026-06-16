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Filipe Frazão atinge quartos de final na espada dos Europeus de esgrima
O atirador Filipe Frazão atingiu hoje os quartos de final da competição de espada dos Europeus de esgrima, que decorrem em Antony, França, enquanto o irmão Filipe Frazão se ficou pela primeira ronda.
Filipe Frazão começou por afastar o estónio Kasper Tafenau, impondo-se por 15-13, seguindo-se o grego Artemios Tzovanis, a quem venceu por 15-10, antes de eliminar o ucraniano Nikita Koshman, por 15-12.
O percurso do luso terminou quando encontrou o dinamarquês Conrad Kongstad, que se impôs por 15-11.
Já Miguel Frazão caiu logo na ronda de 64, perdendo no jogo inaugural com o húngaro David Nagy, por 15-9.
Na quarta-feira, Marta Caride e Catarina Pires começam na fase de grupos da competição de florete.
O percurso do luso terminou quando encontrou o dinamarquês Conrad Kongstad, que se impôs por 15-11.
Já Miguel Frazão caiu logo na ronda de 64, perdendo no jogo inaugural com o húngaro David Nagy, por 15-9.
Na quarta-feira, Marta Caride e Catarina Pires começam na fase de grupos da competição de florete.