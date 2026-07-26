Filipe Frazão e Miguel Frazão em 53.º e 62.º em espada nos Mundiais de esgrima

Depois de ter ultrapassado a fase preliminar, Filipe Frazão caiu na ronda de 64 dos Mundiais que decorrem em Hong Kong, na China, sem encontrar argumentos para contrariar a superioridade de Andrasfi, que se impôs por 15-8 e relegou o atirador português para o 53.º lugar.



Miguel Frazão ofereceu mais resistência ao favorito Galassi, terceiro cabeça de série da competição, mas acabou por sair também derrotado, por equilibrado 15-14, concluindo a prova de espada individual masculina na 62.ª posição.



A participação portuguesa nos Campeonatos do Mundo de esgrima de 2026 fica concluída na terça-feira, com a realização da prova de espada por equipas, que irá juntar os irmãos Filipe Frazão e Miguel Frazão a Max Rod e Xavier Melo.