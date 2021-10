Filipe Marques conquista ouro na Taça do Mundo de Paratriatlo

Marques cumpriu os 780 metros a nadar, 22 quilómetros de ciclismo e cinco de corrida isolado do início ao fim, superiorizando-se ao húngaro Bence Mocsari e ao francês Antoine Besse.



"Foi a minha primeira vitória internacional, que era algo que desejava muito! A natação correu bem, tentei distanciar-me do resto dos atletas, no ciclismo controlei para manter a vantagem. Sabia que se mantivesse o ritmo na corrida podia chegar à vitória, e foi o que aconteceu, fiz um último segmento confortável. Estou muito feliz!", disse, em declarações à assessoria de imprensa da Federação de Triatlo de Portugal.



Filipe Marques tinha conquistado em setembro a medalha de bronze no Campeonato da Europa 2021 em Valência, Espanha.