Filme sobre pai de Venus e Serena Williams é “surreal” e “emotivo”

”, afirmou Serena Williams. “”, continuou. ““King Richard”, um filme Warner Bros. Pictures realizado por Reinaldo Marcus Green, vai para as salas de cinema a 19 de novembro, e conta como Richard Williams planeou a carreira meteórica das duas filhas no ténis, antes mesmo de elas nascerem.”, considerou Serena Williams. “”.Venus Williams, que foi a primeira das duas irmãs a consagrar-se campeã em Wimbledon e em que grande parte da película se foca, disse que ver o filme a deixou de lágrimas nos olhos.”, descreveu. “”, afirmou. “”.No filme, que segue a adolescência das duas irmãs em Compton, Venus é interpretada por Saniyya Sidney e Serena por Demi Singleton. Ambas tiveram de aprender a jogar ténis para encarnar as atletas no grande ecrã.”, disse Venus. “”., que também participou na conferência de imprensa, disse que ficou “muito nervosa” quando conheceu Venus Williams pela primeira vez, mas que a atleta a deixou à vontade.”.Para

Demi Singleton

, que interpretou Serena, foi a primeira experiência numa produção desta magnitude.”, disse a jovem atriz. “”.Nas conversas entre as atrizes e as tenistas, “”, contou. “”, realçou.





Produzido pela Westbrook Studios, Star Thrower Entertainment e Keepin’ it Reel e distribuído pela Warner Bros. Pictures, “King Richard” conta ainda com Aunjanue Ellis, Jon Bernthal e Tony Goldwyn no elenco.