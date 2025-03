Final da Taça de Portugal de basquetebol interrompida devido a tabela danificada

Aos dois minutos do segundo período, após um afundanço, o cesto dessa tabela ficou desalinhado e o poste do Sporting Ludgy Debaut, de 2,13 metros, tentou repô-lo, acabando por inutilizá-lo.



Na altura da interrupção, o FC Porto vencia o Sporting por 22-18.



A tabela acabou por ser substituída por uma outra existente no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos, permitindo que a final fosse retomada.