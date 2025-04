Flavio Cobolli conquista primeiro título ATP em Bucareste

Cobolli, 45.º do ranking mundial, impôs em apenas dois sets, por duplo 6-4, em uma hora e 46 minutos, a Báez, 36.º, depois de ter chegado a Bucareste numa série de oito derrotas consecutivas em torneios ATP.



O tenista de Florença, de 22 anos, disputava apenas a segunda final de um torneio do circuito masculino, depois de ter perdido em Washington em 2024, então frente ao norte-americano Sebastian Korda.



Especialista em terra batida, onde conquistou seis dos seus sete títulos ATP, o primeiro no Estoril Open em 2022, Báez disputava a terceira final do ano, depois de vencer no Rio de Janeiro e perder em Santiago do Chile.