Flensburgo contrata irmãos Costa ao Sporting para 2027/28





(Com Lusa)

“O Flensburgo assegurou dois jogadores excecionais para o futuro: os irmãos Costa. Martim e Kiko vão jogar, pelo menos, até 2032. Ambos já mostraram as suas qualidades ao mais alto nível, tanto no clube, como na seleção. As suas contratações demonstram claramente as ambições desportivas do Flensburgo e, simultaneamente, refletem a visão a longo prazo do clube”, lê-se numa nota publicada no sítio oficial dos germânicos na Internet, sem especificarem os montantes envolvidos nas negociações.O Sporting também confirmou ter chegado a acordo com o Flensburgo para a transferência dos dois jogadores, que continuarão a representar os ‘leões’ em 2026/27 e deixaram entusiasmado o treinador da equipa alemã, terceira classificada da Bundesliga e da Liga Europeia na época passada.“Martim e Kiko estão entre os jogadores mais promissores da sua geração. Eles trazem muita qualidade, inteligência de jogo e paixão, e apesar da pouca idade, já adquiriram experiência importante ao mais alto nível internacional. Ao mesmo tempo, ambos são muito humildes e ambiciosos, qualidades que se encaixam perfeitamente na nossa equipa e filosofia”, afirmou o esloveno Ales Pajovic, citado pelos meios oficiais do Flensburgo.No sábado, e já depois de notícias avançadas pela imprensa desportiva, Francisco Costa confirmou a saída do Sporting a um jornalista germânico, no fim da vitória ‘leonina’ sobre o Oppenweiler/Backnang (48-25), do terceiro escalão local, num jogo de preparação realizado na Alemanha.“Espero que este ano corra bem. Talvez consigamos chegar à ‘final four’ da Liga dos Campeões. É um grande sonho e vamos tentá-lo mais uma vez. É o meu último ano no Sporting e quero aproveitar o momento ao lado dos meus companheiros de equipa e amigos. Quero desfrutar deste ano e depois seguir para jogar no Flensburgo”, disse o lateral direito, de 21 anos.Designado melhor jogador jovem mundial em 2025 e da Europa na época passada, o lateral direito chegou ao Sporting em 2021/22, na companhia do pai e treinador Ricardo Costa e do irmão e lateral esquerdo Martim Costa.A dupla de irmãos tinha contrato com o Sporting por mais quatro anos, até 2030, cenário extensível a Ricardo Costa, que levou os ‘leões’ à conquista de três campeonatos, cinco Taças de Portugal e três Supertaças, com três ‘tripletes’ nacionais nas últimas três temporadas, e colocou-os nos quartos de final da Liga dos Campeões por duas vezes, em 2024/25 e 2025/26.Além do impacto nessa hegemonia interna do Sporting, Francisco Costa, que também representou FC Porto e Avanca a nível sénior, afirmou-se pela seleção portuguesa e contribuiu para os melhores resultados dos lusos em grandes provas internacionais, com o quarto lugar no Mundial2025 e o quinto no Euro2026, tendo sido eleito o melhor jovem nas duas fases finais.Percurso parecido teve Martim Costa, de 23 anos, que passou por FC Porto e FC Gaia antes de rumar ao Sporting e foi um dos dois melhores marcadores do Euro2024, ao anotar os mesmos 54 golos do dinamarquês Mathias Gidsel, eleito melhor jogador mundial em 2023, 2024 e 2025.Nas diversas competições, Martim Costa soma 1.280 tentos em 240 partidas ao serviço do Sporting, contra os 1.408 em 237 de Francisco Costa.