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Fokina, 17.º do ranking mundial, confirmado no Estoril Open de ténis
O tenista espanhol Alejandro Davidovich Fokina, 17.º classificado do ranking mundial, vai disputar a edição de 2026 do Estoril Open, que marca o regresso do torneio ao circuito da ATP, anunciou hoje a organização, em comunicado.
O espanhol, de 26 anos, é o segundo jogador do top 20 da hierarquia da ATP confirmado no Estoril Open de 2026, depois do norueguês Casper Ruud (12.º), estando também confirmada a presença de Nuno Borges, número um português e 50.º do mundo, e do suíço Stan Wawrinka (106.º).
“Estou contente por regressar a Cascais na nova data de verão para jogar o Estoril Open, o torneio onde consegui fazer a minha estreia nas meias-finais de um evento do ATP Tour”, lembrou Fokina, que atingiu as meias-finais do torneio português em 2019 e 2021.
O Estoril regressa ao calendário do circuito principal, depois de ter integrado o secundário (Challenger) em 2025, mas com novas datas, entre 18 e 26 de julho.
“Estou contente por regressar a Cascais na nova data de verão para jogar o Estoril Open, o torneio onde consegui fazer a minha estreia nas meias-finais de um evento do ATP Tour”, lembrou Fokina, que atingiu as meias-finais do torneio português em 2019 e 2021.
O Estoril regressa ao calendário do circuito principal, depois de ter integrado o secundário (Challenger) em 2025, mas com novas datas, entre 18 e 26 de julho.