Fonte do Bastardo na final da Taça de voleibol

A formação insular fica assim com encontro marcado para a final deste domingo com o vencedor do jogo entre Sporting e Benfica, que se realiza esta tarde, na outra meia-final deste 'play-off', que decorre em Viana do Castelo.



Neste desafio, o Fonte do Bastardo fez jus ao seu favoritismo e, embora encontrando um adversário minhoto que nunca se intimidou, fazendo com que todos os ‘sets’ fossem muito disputados, acabou por fazer valer a maior rodagem do seu coletivo.



No primeiro parcial, a equipa dos Açores mostrou ascendente, sobretudo na vertente ofensiva, com Antony Gonçalves a fazer a diferença no remate, embalando um triunfo expressivo por 25-17.



No entanto, a irreverência e inconformismo pautavam o jogo do Vitória de Guimarães, que, no segundo ‘set’, com uma exibição de raça, sobretudo a defender, forçou uma justa vitória no parcial, por 25-22, com Francisco Pombeiro a ser o jogador em destaque na dinâmica da equipa.



A Fonte do Bastardo, que tinha revelado alguma falta de disciplina a defender e pouca agressividade a atacar, fez valer a maior experiência do seu conjunto para dar a volta à situação no terceiro parcial, surgindo mais consistente e vencendo por 25-19.



Esse sucesso, colocou o Vitória de Guimarães sem margem para erro na entrada do quarto ‘set’, com os minhotos a mostrarem vontade de forçar a decisão do jogo na ‘negra’, mantendo o parcial sempre equilibrado.



A equipa vimaranense chegou mesmo a ter duas ocasiões para fechar o ‘set’, mas, nos momentos decisivos, teve erros fatais no serviço, a que a Fonte do Bastardo, bem mais rotinada, acabou por aproveitar e dar a volta à situação, fechando o jogo com um 30-28, que lhe valeu o ‘bilhete’ para a final.



Jogo realizado no Pavilhão do Centro Cultural de Viana do Castelo.



Fonte do Bastardo – Vitória de Guimarães, 3-1.



Parciais; 25-17, 22-25, 25-19 e 30-28.



Sob arbitragem de Luís Meireles e José Caramez, as equipas alinharam com:



- Fonte do Bastardo: Federico Gómez, José Neves, Bruno Cunha, Antony Gonçalves, Jakob Gunthor, Edson Valência e Dennis Del Valle (líbero). Jogaram ainda: Armando Velásquez, Willian Bermúdez e Caíque Silva.



Treinador: João Teixeira



- Vitória de Guimarães: Allan Guimarães, Francisco Fabião, Rui Moreira, Miguel Cunha, Garça, Francisco Pombeiro e Pedro Henriques (líbero). Jogaram ainda: Rodrigo Pereira, Leonam Domingues e João Oliveira



Treinador: João Santos



Assistência: Cerca de 1.000 espetadores.