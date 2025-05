Fonte do Bastardo para por falta de apoios

“É com imenso desalento que a direção deste clube anuncia que não terá equipa de seniores masculinos a jogar na primeira divisão nacional de Voleibol na próxima época”, adianta o clube na rede social Facebook.



A formação açoriana, que já venceu o título nacional por duas vezes, lembra a “larga e gloriosa caminhada em defesa do desporto terceirense e regional” e classifica como “penosa” e “irrevogável” a decisão de não participar no campeonato.



“A realidade ultrapassou a nossa vontade. A falta dos apoios privados e os atrasos nos pagamentos dos apoios oficiais são, em linhas gerais, as razões que suportam esta decisão”, lê-se na publicação.



A direção garante ter “lutado até ao limite para encontrar soluções viáveis” e agradece aos adeptos, jogadores, treinadores e parceiros.



“O voleibol continua a viver neste clube, noutras equipas e em outros escalões – e a nossa missão mantém-se intacta. Este é um passo atrás forçado pelas circunstâncias, mas não uma desistência dos nossos valores, nem do nosso futuro”, conclui o clube terceirense.



A Fonte do Bastardo conta no palmarés dois campeonatos nacionais (2011 e 2016), uma Taça de Portugal (2013) e uma Supertaça (2022), tendo participado por várias vezes nas competições internacionais.