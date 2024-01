Fonte do Bastardo perde na Taça Challenge de voleibol

A jogar em casa, a equipa açoriana entrou em campo consciente da superioridade dos turcos, mas o jogo acabou por ser equilibrado e, por pouco, não surpreendia o Galatasaray no primeiro e no terceiro sets.



Os visitantes acabaram por finalizar melhor nos momentos decisivos dos parciais, carimbando a vitória por 24-26, 19-25 e 23-25.



O Galatasaray entrou melhor no jogo, marcando os três primeiros pontos, mas, com dois remates assertivos de José González, a equipa da casa equilibrou o jogo e passou para a frente do marcador aos 6-5.



Aproveitando alguns erros da equipa da Turquia, a Fonte acentuou a vantagem, marcando seis pontos seguidos (13-8).



O jogo parecia pender para o lado açoriano, mas os visitantes foram encurtando a distância até ao empate (23-23) e acabaram por vencer (24-26).



A equipa dos Açores começou melhor no segundo parcial, praticamente sempre na frente do marcador (10-6), mas um 'ás’ de Jan Zimmermann deu o empate ao Galatasaray aos 12-12.



O bloco de Hadrava e Güngör não deu hipóteses à Fonte do Bastardo de se impor no jogo e os turcos assumiram a liderança do marcador (14-20).



Nuno Abrantes ainda fez mexidas na equipa e os açorianos aproximaram-se do adversário (18-21), mas acabaram por entregar o set aos 19-25.



Com a vitória mais distante, a equipa da casa deu luta no último parcial, que foi disputado quase ponto a ponto, nos primeiros momentos.



Os turcos não conseguiram uma vantagem superior a quatro pontos (10-14) e deixaram-se empatar aos 15-15.



A Fonte ainda prometeu uma reviravolta ao voltar a empatar aos 22-22, com Julian López a controlar o jogo na rede, mas nos momentos decisivos o Galatasaray foi mais forte e venceu por 23-25.