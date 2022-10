Fórmula 1. Clássicos regressam ao Estoril

McLaren M26, Lotus JPS, Williams FW08 e Ligier JS11 são alguns dos protagonistas da corrida de Clássicos de F1 até 1986, marcada para domingo, num programa com outras 14 competições durante os três dias de reencontro com carros históricos.Além da corrida com os clássicos da Fórmula 1, o Estoril Classics vai receber, no Autódromo do Estoril, mais três disciplinas das corridas de carros: turismos, "sports cars" e GTs.”, afirmou Duarte Nobre Guedes, mentor do evento.