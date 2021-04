Fórmula 1. Tiago Monteiro e David Coulthard esperam GP Portugal intenso

Os dois pilotos marcaram presença no Campo Pequeno, em Lisboa, num evento de antevisão à terceira prova do Mundial de Fórmula 1, que se realiza no Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, de 30 de abril a 2 de maio.”, previu, o último português a competir na Fórmula 1, em 2005 e 2006, tendo conquistado um terceiro lugar no Grande Prémio dos Estados Unidos.O escocês, que pilotou na Fórmula 1 entre 1994 e 2018, alcançando a sua primeira de 13 vitórias em Portugal (1995), considera haver semelhanças entre a pista de Portimão com as de Spa, na Bélgica, e de Imola, em Itália, apesar de ser “única”, apontando igualmente ser “brilhante e fantástica para os pilotos”.”, sublinhou o britânico, de 50 anos.Por isso, “era muito importante estar presente e não deixar fugir a oportunidade” de o circuito constar no Mundial, até pelas opiniões favoráveis dos pilotos, que são “uma voz muito importante”, embora existam outros fatores a ter em conta, entende Tiago Monteiro.”, explicou.





Luta a dois entre Hamilton e Verstappen







Depois de duas corridas, o heptacampeão mundial Lewis Hamilton (Mercedes) chega a Portugal na liderança do campeonato, com 44 pontos, mas tem a forte concorrência do holandês Max Verstappen, apenas um ponto atrás, numa luta pelo título que os ex-automobilistas acreditam ser benéfica para a modalidade.





”, expressou Tiago Monteiro, que, ainda assim, optou pelo inglês para a vitória em Portimão, em busca da centésima "pole position" da carreira.Já David Coulthard apontou a “fome de vencer” dos dois pilotos da Red Bull, Verstappen e o mexicano Sergio Pérez, mas lembrou outros pilotos fora da Mercedes e da equipa austríaca que têm uma palavra a dizer, casos do britânico Lando Norris e do australiano Daniel Ricciardo, ambos da McLaren, ou do monegasco Charles Leclerc, da Ferrari.Contrariamente à prova de outubro de 2020, que contou com público nas bancadas, a corrida deste fim de semana vai disputar-se num recinto vazio, o que é “triste para o espetáculo”, mas que “não tem um impacto direto” como noutros desportos.”, assinalou Coulthard.O Grande Prémio de Portugal, terceira corrida da temporada de 2021, disputa-se, pelo segundo ano consecutivo, no Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, com os treinos livres em 30 de abril, a qualificação em 1 de maio e a corrida em 2 de maio.