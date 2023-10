FP Judo aprova por unanimidade orçamento de 3,6 milhões de euros para 2024

O financiamento da FPJ depende maioritariamente da subvenção estatal, do Instituto Português da Juventude e do Desporto, do COP e das autarquias, que comparticipam o ‘bolo’ orçamental do próximo ano em cerca de 2,4 milhões de euros.



Segundo a documentação da FPJ, os restantes 1,2 são provenientes de outros “rendimentos e ganhos”.



Em 2024, ano de Jogos Olímpicos, em Paris2024, a Federação volta a abrir o circuito internacional, competindo-lhe a organização do Grand Prix de Lisboa, entre 26 e 28 de janeiro, com as mesma a ‘desviar’ quase um milhão de euros do orçamento (906.010 euros).



O maior bolo da FPJ destina-se a deslocações, estadas e transportes, rubrica que terá 1,5 milhões de euros de despesa, e quando a modalidade é particularmente exigente em provas no circuito internacional e estágios.



O orçamento teve uma validação prévia do Conselho Fiscal da FPJ, que o avaliou como sendo coerente para uma execução orçamental equilibrada.



“O ano de 2024 traz grandes desafios depois de termos atravessado um período muito conturbado a nível institucional no final de 2022 e início de 2023. Este orçamento define prioridades tendo também em conta a necessidade de consolidação financeira”, disse o presidente da FPJ, Sérgio Pina.



Para o futuro o dirigente não esqueceu a vontade da criação da Casa do Judo: “o grande objetivo é criar instalações de base, dignas e condizentes com o elevado nível competitivo do judo português”.