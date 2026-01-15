Mais Modalidades
França começa defesa do título europeu de andebol
O Campeonato da Europa de andebol de 2026, que conta com Portugal, realiza hoje os primeiros jogos da fase de grupos, entre os quais o que marca o início da defesa do título da campeã França.
O Euro2026 de andebol decorre em três países nórdicos – Dinamarca (vice-campeã em título), Noruega (medalha de bronze) e Suécia – e tem o seu início com os jogos Espanha-Sérvia, França-República Checa, Noruega-Ucrânia e Alemanha-Áustria.
Portugal, inserido no Grupo B, em Herning, estreia-se na sexta-feira frente à Roménia, após o que defronta no domingo a Macedónia do Norte e, na terça-feira, encerra a fase preliminar da prova frente à vice-campeã e anfitriã Dinamarca.
Alcançado o respeito das principais potências com o quarto lugar no Mundial de 2025, a seleção portuguesa tem como primeiro desafio passar a ronda preliminar rumo à ‘main round’ (Ronda Principal), destinada aos dois primeiros de cada um dos seis grupos da primeira fase.
Portugal participa pela nona vez em fases finais de Campeonatos da Europa de andebol, a quarta seguida, e tem como melhor resultado o sexto posto alcançado na edição de 2020.
