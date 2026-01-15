França começa defesa do título europeu de andebol





(Com Lusa)

O Euro2026 de andebol decorre em três países nórdicos – Dinamarca (vice-campeã em título), Noruega (medalha de bronze) e Suécia – e tem o seu início com os jogos Espanha-Sérvia, França-República Checa, Noruega-Ucrânia e Alemanha-Áustria.Portugal, inserido no Grupo B, em Herning, estreia-se na sexta-feira frente à Roménia, após o que defronta no domingo a Macedónia do Norte e, na terça-feira, encerra a fase preliminar da prova frente à vice-campeã e anfitriã Dinamarca.Alcançado o respeito das principais potências com o quarto lugar no Mundial de 2025, a seleção portuguesa tem como primeiro desafio passar a ronda preliminar rumo à ‘main round’ (Ronda Principal), destinada aos dois primeiros de cada um dos seis grupos da primeira fase.Portugal participa pela nona vez em fases finais de Campeonatos da Europa de andebol, a quarta seguida, e tem como melhor resultado o sexto posto alcançado na edição de 2020.