França conquista Torneio das Seis Nações

Com quatro toques de meta, assinados por Yoram Moefana (17, 61 minutos), Louis Bielle-Biarrey (42) e Thomas Ramos (56), os ‘bleus’ somaram o ponto de bónus ofensivo e terminaram o torneio isolados na frente, com mais um ponto do que a Inglaterra, e 30 ensaios, ‘pulverizando’ os 29 obtidos pelos ingleses em 2001.



Mas o resultado final foi mais confortável do que a primeira parte para a equipa orientada por Fabien Galthié, período em que jogou 20 minutos em inferioridade numérica devido a dois cartões amarelos mostrados a Peato Mauvaka (20) e Jean-Baptiste Gros (35).



Os gauleses foram para o intervalo com uma vantagem de apenas três pontos (16-13) e iniciaram a segunda metade ainda em inferioridade, mas tudo o que os escoceses conseguiram nesse período foi uma das três penalidades de Finn Russell, que transformou, também, o ensaio de Darcy Graham (28).



Nesse momento, a equipa da casa já se tinha distanciado no marcador com o seu segundo ensaio e disparou para o ponto de bónus ofensivo, de que nem precisava, para assegurar o seu sétimo título desde 2000, ano em que a Itália se juntou ao torneio e este passou a ser das Seis Nações.



Antes disso, a Inglaterra e até a Irlanda tinham feito a sua parte para se manterem na luta pelo título, embora estivessem sempre dependentes de um deslize dos gauleses, ao vencerem País de Gales e Itália, respetivamente, por 68-14 e 22-17.



O triunfo dos ingleses significou um recorde sem precedentes de 17 derrotas consecutivas para os galeses, num encontro em que a Inglaterra somou 10 ensaios, mas não conseguiu, ainda assim, anular a desvantagem que tinha em relação à França no ‘goal average’.



Dessa forma, apesar de ter subido ao relvado do Stade de France com menos quatro pontos do que os ingleses, a França sabia que qualquer vitória sobre os escoceses servia para recuperar o título que escapava desde 2022.



Ainda antes, a Irlanda também tinha marcado posição, embora de forma mais sofrida, ao vencer a Itália, em Roma, por 22-17. O resultado colocou os irlandeses, provisoriamente, na frente da tabela, mas era preciso que tanto a Inglaterra como a França não vencessem para a equipa de Andy Farrel festejar.



Os italianos, apesar do ponto de bónus defensivo conquistado, ainda precisavam que o País de Gales não ganhasse para deixar a ‘colher de pau’ com os britânicos pela segunda vez consecutiva.



Concluídas as cinco jornadas do torneio das Seis Nações, a França venceu com 21 pontos, seguida por Inglaterra (20), Irlanda (19), Escócia (11), Itália (cinco) e País de Gales (três).